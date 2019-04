Alla vigilia della sfida contro la Roma, Luciano Spalletti risponde alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



A INTER TV - "Stiamo disputando prestazioni corrette per quelle che sono le nostre qualità. la corda è tirata al punto giusto, non è né moscia né troppo testa col rischio di spezzarsi. Mi aspetto un match difficile perché la Roma è una grande squadra, vengono da ottime prestazioni, e negli anni precedenti ci hanno sempre messi in difficoltà. Il coefficiente di difficoltà della griglia Champions? Non è mai un riferimento per noi, dobbiamo fare la nostra prestazione tutte le volte che scendiamo in campo altrimenti si rischia di lasciare punti per strada. Il supporto dei tifosi? Fanno parte della nostra squadra, senza di loro saremmo come privi di un calciatore fondamentale”.



Questa partita è uno spareggio come l'ultima dell'anno scorso contro la Lazio?

“Sicuramente trovarsi a sei giornate dalla fine a lottare contro una squadra contro la Roma, significa aver ridotto il gap con quelle squadre che negli ultimi anni hanno occupato in maniera stabile il podio del nostro campionato. Per noi è un momento importantissimo e ci arriviamo con la corda tirata al punto giusto, che fa un bel suono”.





Tottenham e Barcellona in semifinale di Champions e l'Eintracht in EL. Questo fa fare valutazioni diverse sul vostro percorso europeo?

“Non mi interessa essere valutato dalle sconfitte degli altri, i interessano le valutazioni obiettive sul nostro cammino e sul nostro lavoro. A noi come al Napoli è successo di arrivare alle partite decisive con non tutte le cose a posto. Andare a giocare quelle partite con il condizionamento del momento, potrebbe risultare anche rischioso per le gare successive in campionato. Il problema non è solo l'eliminazione”.



Non avere Borja Valero e Brozovic la preoccupa?

“Borja ci sarà Brozovic lo valuteremo oggi. Ci sarà da valutare, non vogliamo correre rischi. Già altre volte abbiamo giocato con Gagliardini e Vecino che hanno fatto molto bene e poi anche Joao Mario è nel momento giusto, possiamo pensare di mettere basso anche lui”.



Cosa le viene in mente quando incontra la Roma?

“Prima di tutto che posso guadagnare tre punti fondamentali. Poi c'è il ricordo delle stagioni trascorse sulla panchina della Roma, tutte in maniera sentita e vissuta, perché a me piace far così. Ritroverò tante persone che conosco e le saluterò volentieri”. È immaginabile vedere Lautaro dal primo minuto?

“È difficile dire chi giocherà perché andranno svolte delle valutazioni e poi stanno bene entrambi. La scelta verrà fatta in maniera coerente ma sarà una scelta difficile perché entrambi meriterebbero di giocare”.



In queste settimane si parla del futuro di Totti, pensi possa svolgere il ruolo di direttore tecnico?

“Difficile dare consigli alla Roma, sanno come fare e Totti sa come fare. Preferisco non entrarci dentro perché adesso il mio ruolo è un altro e loro rimarranno forti qualsiasi scelta prenderanno”.



Come vedrebbe Dzeko a Milano?

“Parliamo dei nostri calciatori. Oggi dobbiamo affrontarlo e lui è temibile. In quel ruolo abbiamo Icardi e Lautaro che stanno facendo bene, come Keita tutte le volte che è stato chiamato in causa. Per il mercato dovete chiedere ad Ausilio”.



Si aspetta qualcosa in più da Perisic?

“Mi aspetto tanto da molti dei miei calciatori. Perché man mano che le giornate vanno a diminuire i risultati diventano sempre più importanti. Mi aspetto che ci sia la considerazione corretta di queste sfide e lui, essendo un calciatore esperto e di caratura internazionale, saprà collocarla in maniera giusta nella sua testa”.



Come ci arriva la Roma a questa partita?

“Secondo me ci arrivano nella maniera corretta perché hanno disputato buone gare e poi per quanto riguarda il resto io devo pensare a quelle che sono le mie difficoltà”.