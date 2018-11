Alla vigilia del match di Champions, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa e presenta la sfida contro il Barcellona.“Possiamo giocare contro tutti e siamo ancora quelli lì. La squadra sta facendo bene e questa è l'occasione per vedere se possiamo essere alla pari contro chiunque. Quando si parla di Barcellona si parla del livello più alto che si può affrontare”.“La loro è una mentalità di squadra, un essere sempre dentro le massime potenzialità di sviluppo di gioco. Poi Messi è la ciliegina”.“Secondo me no. Il modo di ragionare e comportarsi deve essere di fare quello che abbiamo preparato. Adesso siamo sulla buona strada e il modo di lavorare è un valore. Vogliamo andarli a prendergli e togliergli la scelta dei tempi d'azione perché altrimenti ti schiacciano”.“Come poteva essere una critica? Intendevo dire che sono talmente bravi a condizionarsi da soli che non hanno bisogno di una preparazione che dura giorni. Io non mi permetto assolutamente di criticare nessuno. E poi se devo criticare qualcuno cosa faccio, prendo proprio il Barcellona?" Il Barcellona è la strada da seguire”.“Non siamo riusciti a tenere palla dopo dopo averla riconquistata. Ci sarà da essere più bravi in quello perché loro vogliono strapparla subito. Gli spazi saranno stretti e i tempi corti, ci sarà bisogno di personalità per trovare il largo”.“È ripetibile anche con Nainggolan perché è un calciatore completo, che oggi valuteremo bene in allenamento. Lui sa fare anche il mediano, anzi, lui è partito da lì e quando a Roma l'ho invertito con Pjanic a Roma è successo di tutto, si sono scatenate le migliori penne del giornalismo, poi hanno lavorato con le gomme da cancellare e adesso non se ne trova traccia. Radja è un giocatore di vampate”.