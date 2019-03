Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Eintracht, Luciano Spalletti risponde alle domande dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile.



Avete molti indisponibili, come gestirà la squadra?

“Lamentarmi non mi farà qualificare. Un allenatore deve ispirare, non si deve lamentare. Giochiamo in undici, tutti quelli che servono per vincere”.



Brozovic e Keita sono convocabili?

“Keita sta bene e Brozovic è convocato”.



Quanto conta l'Europa League per l'Inter?

“È un percorso importante. Dobbiamo pensare a ciò che abbiamo subito davanti e non a quello che arriverà. Le partite le vincono quelli che ci sono. Chi non riesce a capire queste cose rimane un mediocre”.



Cosa pensa dell'assenza di Hutter in panchina?

"Mi spiace che Hutter non sia in panchina perché sono partite che ti rimangono e creano la vera cultura professionale. Mi avrebbe fatto piacere averlo vicino”.



Si può dire che i tuoi attaccanti, atipici viste le assenze, potrebbero creargli squilibri?

“Se ci riferiamo al fatto che potrebbero togliere punti di riferimento, si. Se chiedete a Skriniar se preferisce marcare Messi o Ibrahimovic, sono sicuro che direbbe il secondo. Politano ci ha fatto vedere di sapere giocare da prima punta, così come Keita. Mi aspetto qualcosa di extra a livello individuale”. Quanto sarà importante il contributo di Perisic?

“Lui è sempre importante per noi. All'andata ha avuto questo affaticamento che i è tirto dietro e non è riuscito ad esprimersi al meglio. Spero che in questi giorni abbia recuperato al meglio per giocare libero perché è fondamentale per noi, come altri, ma lui ha più qualità che si integrano”.



Le prossime saranno due partite che richiedono grande carattere

“La differenza tra gli individui la fa la motivazione. La chiamano resilienza, se non sbaglio, quel saper essere sempre continui nella lotta e capire il momento”.



Cosa l'Inter può prendere dalla partita della Juve?

“Alla Juve si fanno i complimenti perché ha giocato una grande partita e voglio evidenziare i meriti di Allegri. Quello che vorrei riuscire a prendere è questo carattere nelle partite che contano".



Brozovic può giocare dal primo minuto?

“Andrà in panchina”.



Come sta Borja Valero?

“Lui giocherà dl primo minuto”.



Domani potrebbe essere l'occasione giusta per qualcuno dei giovani convocati?

“Le carriere iniziano sempre così, sfruttando le occasioni. Per quelli che sono i numeri, credo che domani qualcuno di loro potrà giocare. Poi capiremo in quale ruolo”.