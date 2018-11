Alla vigilia della sfida di campionato contro il Frosinone, Luciano Spalletti parla nella consueta conferenza stampa da Appiano Gentile."Quanto si dice turnover non so a cosa si faccia riferimento, noi abbiamo costruito una squadra piena di gente da Inter. La difesa a tre? È possibile, ma domani difesa a quattro”.“È fondamentale prendere in considerazione l'importanza di questa vittoria, ma non sarà più facile delle altre. Ci giochiamo una fetta importante del nostro campionato e del nostro futuro, non deve esserci una crescita pensata solo in riferimento ad alcune partite. L'Inter crea stimoli agli avversari e per questo troveremo un Frosinone più forte del solito”.“In questa vicenda bisogna aspettare i segnali che ci manderanno presidente e società. C'è una trattativa che è avanti, poi sarà il presidente a dirci. Lui è un trequartista, sa giocare tra le linee. È uno che si è costruito da solo la sua storia, ha esperienza acquisita in tutti i livelli del nostro campionato. I risultati che ha conseguito parlano da soli”.“Peseranno in funzione di quella che deve essere una corretta dinamica dei km da percorrere da parte di alcuni calciatori. È il fardello di pressioni nel vincere queste partite che stanca, ma i nomi che scelgo si equivalgono tutti”.“La condizione fisica di Nainggolan è estrosa, mai normale. Anche in dieci minuti può dare l'impennata alla partita e adesso è pienamente recuperato e ci fa piacere. Keita è un calciatore con il timbro "Top". Ma bisogna stare attenti a quello che sarà il pacchetto di partite e valutare dove potrebbe essere meglio uno o l'altro”.“Nelle grandi squadre c'è più tensione e più esasperazione nel conseguire i risultati. Tutto crea ulteriori tossine e può succedere che qualcuno si faccia male. L'Inter non ne ha avuti moltissimo, siamo nella norma e possiamo far fronte a queste vicende perché la rosa lo consente. Poi se accade contemporaneamente nello stesso ruolo bisogna adattare qualcuno, ma anche questo si può fare”.“Oltre a D'Ambrosio e Asamoah non ne abbiamo moltissimi. Contro il Tottenham ci ha giocato Skriniar e lo ha fatto bene. Oppure possiamo giocare a tre dietro e metterne due a tutta fascia. Ma siamo fiduciosi di poter recuperare Vrsaljko in poco tempo ed è un dispiacere non poter vedere Dalbert, che ha qualità ancora tutte da scoprire. Mi farebbe piacere che queste qualità potesse esprimerle”.“No, me lo aspettavo così. Anche in Nazionale ha dimostrato le sue doti caratteriali e poi è stato premiato dalla grande palla che gli ha dato Gagliardini. Per le potenzialità che ha può fare ancora di più”“È uno specialista della materia. Sente il pallone più leggero di altri. Ha potenzialità infinite e noi vogliamo aiutarlo sempre di più”.“Bisogna capire cosa gli si vuole imputare. Perisic esprime qualità e strappi di centro metri nell andare a ristabilire equilibrio tattico. Poi è chiaro che essendo un attaccante esterno potrebbe andare più spesso a vedere dietro la linea del difensore, ma può farlo in quelle partite in cui non gli si chiedono corse sul terzino.Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.