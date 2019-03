Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla vigilia del match contro la Lazio.



AI TIFOSI SU FACEBOOK - Nazionali? Infortuni pesanti da mandar giù perché attraversavano un ottimo momento. Entusiasmo post derby? La troppa euforia va ridimensionata per trovare equilibrio. È stata una bella partita, ce ne aspettano altre complicate. La Lazio? Attraversano un buon momento e hanno qualità per mettere in difficoltà chiunque, sono bravi tra le linee e tirano fuori i difensori per attaccare il buco che si viene a creare. Sarà fondamentale essere corti”.



I tre punti di domani quanto valgono?

“Sono una concorrente diretta per la Champions e come in passato stanno disputando un ottimo campionato. Dobbiamo limitare il loro spazio sulla trequarti. I tre punti diventano più pesanti perché concorrono con noi”.



Icardi è convocabile?

“Per certi versi l'ho trovato un calciatore nuovo perché era tanto che mancava. Dobbiamo inserirlo ancora bene in quello che è il nostro comportamento in allenamento. Ritengo giusto che per la prossima partita non possa ancora aiutarci”.



Le prossime due partite sono un esame di maturità?

“A volte ci siamo anche incasinati, molto dipenderà da ciò che riusciremo a proporre. Le prossime due partite hanno un livello di pericolosità importante, ma anche quella precedente lo era. Dovremo essere bravi a giocare il nostro calcio, quello che abbiamo fatto vedere in tante partite”.



Vecino è sempre decisivo belle partite che contano

“Ha fatto bene da trequartista. Forse il fatto di fare subito gol lo ha aiutato, ma era partito bene”.



Cosa pensa riguardo alle soste in questo periodo del campionato?

“Non ho mai posto bene l'attenzione su questo aspetto perché anche le federazioni hanno le proprie esigenze. Dal mio punto di vista diventa fondamentale che i giocatori che vanno in nazionale abbiano un dialogo aperto con mister e medici e che tra i due staff medici ci sia un dialogo aperto. Noi li avevamo avvisati i nostri calciatori di dosarsi perché sapevamo le loro condizioni fisiche, ma quando si tratta di calciatori giovani che hanno voglia di dimostrare, sono cose che capitano”. Tra quanto sarà pronto Icardi?

"Va considerato tutto. Mauro si è allenato con il gruppo solo questa settimana e ci sono cose da valutare”.



L'Inter oggi è dove se l'era immaginata quando è arrivato?

“Io avevo immaginato di lavorare in modo corretto e positivo. Certo, potevamo passare un turno in più in Champions o Europa League, ma come forza complessiva nel campionato posso dire che abbiamo lavorato bene”.



Come procede il recupero di Nainggolan?

“Anche lui deve recuperare ritmi e velocità per dare il meglio”.



Gattuso e Allegri hanno rimandato il futuro a fine campionato, lei cosa può dire?

“Ci vedremo qui anche il prossimo anno e sarà un piacere rivederla in conferenza”.



Nainggolan sarà tra i convocati?

“Si”.



Samaden ha elogiato le qualità di Esposito, lei cosa pensa di questo ragazzo?

“È un ragazzo che ha la giusta sintesi in area di rigore. Deve giocare ancora qualche partita affinché possa crearsi quella corazza che significa farlo diventare uomo. Siamo sulla strada giusta, serve ancora un po' di tempo"