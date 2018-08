Intercettato dai microfoni di Premium Sport al termine del match contro l'Atletico Madrid, Luciano Spalletti ha ribadito i concetti già espressi in conferenza, da Lautaro Martinez al sogno Modric: "Lautaro ha fatto un gran gol, ma deve migliore sotto l'aspetto del palleggio con i compagni. I calciatori che giocano solo in fase offensiva poi diventa difficile poterli sopportare contro squadre di questo livello. Modric può arrivare? Questo non lo so, bisogna sentire Ausilio. Mi sembra una cosa importante, difficile".