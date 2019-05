Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Inter Tv la partita persa dai nerazzurri contro il Napoli.



Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo a livello tecnico nel primo tempo e ci è costato lo svantaggio. Per recuperare il risultato, non siamo stati bravi a trovare l'uomo sulla trequarti, loro ci hanno pressato bene e lì la partita si è complicata. Siamo abituati a farla noi la partita ed è stato difficile con il Napoli in possesso palla".



SUL CAMBIO DI MODULO - "Mettendo i due attaccanti, abbiamo provato a fare qualcosa di differente, una via di mezzo giusta per gestire le distanze di squadra, ma bisogna comunque saper palleggiare e tenere palla perché le nostre punte sono due finalizzatori che non legano il gioco".



IN VISTA DELL'ULTIMA PARTITA - "Ora diremo le cose in maniera corretta, mettendo davanti l'importanza della partita e la lucidità che serve per queste situazioni".



IL MOMENTO PEGGIORE PER AFFRONTARE L'EMPOLI - "Per me è migliore dell'anno scorso (prima di Lazio-Inter). Loro sono in salute, hanno vinto una partita importante, ma ce la giocheremo e vedremo..."