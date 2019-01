Dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport del momento di Nainggolan e Perisic: "Radja sta ancora rimettendo a posto il proprio motore e la qualità che ha, la condizione fisica fa sempre la differenza per calciatori come lui. Siamo a buon punto, c'è da valutare se per 90 minuti o no, ma sta tornando a essere quel giocatore di livello che può darci veramente una mano".



SU PERISIC - "A me il mercato toglie sempre qualcosa, soprattutto a livello di attenzione. Ritengo abbastanza normale che si parli di giocatori della qualità di Perisic, perché è uno completo sotto l'aspetto del calcio giocato. Sotto l'aspetto dei gol e degli assist può fare qualcosa in più, ma ci sono anche altre qualità che lui invece ha portato fino in fondo in maniera corretta. Naturalmente si parla di lui, perché tutti gli danno la stessa valutazione che gli diamo noi. Se qualcuno fosse interessato a lui, deve mettersi nelle condizioni di pagarlo perché è un giocatore forte".