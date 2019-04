Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, parla a Sky Sport in vista del match di domani contro il Frosinone: "Dobbiamo guadagnarci un posto nelle prime quattro. Siccome ci sono dei momenti che possono disturbare o distogliere l'attenzione su quello che veramente conta, bisogna tener conto sempre del bene dell'Inter. Ballottaggi? Tra D'Ambrosio e Cedric, faccio giocare D'Ambrosio. Lautaro? Si è allenato bene con tutto il resto del gruppo, è a disposizione. Poi quello lo dice sempre il campo".



SU NAINGGOLAN - "Se può essere fondamentale? Non può, deve esserlo. Lui per sfortuna è venuto a mancare in diverse partite quest'anno e non è mai stato in condizione di poter far vedere il suo valore. Ora ci sono tutti gli ingredienti per evidenziare la sua forza caratteriale: c'è molto da guadagnare per il finale di campionato, ha a disposizione la possibilità di rimettere tutto a posto"