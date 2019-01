La Gazzetta dello Sport parla di Marcelo Brozovic e spiega quanto il centrocampista croato sia importante per le trame di gioco di Luciano Spalletti.



“L’importanza di avere Brozo, per Spalletti, è ormai una realtà conclamata, di quelle che non hanno più bisogno di dimostrazioni. Va così dal marzo scorso, da quando il tecnico lo spostò nel ruolo attuale davanti alla difesa, va ancora di più così da quando il croato è rimasto quasi l’unico a sobbarcarsi il peso della regia nerazzurra. I dati sui lanci (oltre 8), passaggi (74) e verticalizzazioni (26) a gara sono clamorosi, perché si tratta del triplo/quadruplo della media per ruolo. Le conferme arrivano anche ad «occhio nudo», senza bisogno di numeri, perché un Epic ispirato è spesso garanzia di un’Inter che costruisce, uno appena più appannato (come nella fase precedente alle «vacanze») corrisponde a qualche problema a innescare gli attaccanti”.