Icardi-Chelsea è una di quelle trattative che potrebbe decollare. Questo è quanto scrive "la Repubblica", che spiega come nel caso l'argentino dovesse lasciare l'Inter, Spalletti avrebbe già un nome come possibile sostituto.



Tra i club che si possono permettere di pagare la clausola di Icardi (e l’ingaggio da 8 milioni all’anno preteso dalla moglie agente Wanda Nara), il Chelsea di Abramovich: Sarri dovrà decidere tra il pupillo Higuain e il più giovane Maurito, già trattato dal Napoli quando il Pipita, due estati fa, fu acquistato dalla Juve. Secondo molti operatori di mercato, proprio il matrimonio Icardi-Chelsea è al momento il più probabile.Spalletti spera di trattenerlo, Icardi, e non di doversi porre il problema di sostituirlo. Ma un nome, nel caso, ce l’ha già in mente: è Andrea Belotti. Per il centravanti del Toro si profila quindi un derby milanese, ma la disponibilità economica dell’Inter, con i 110 milioni eventualmente incassati, sarebbe decisamente più consistente. E le richieste di Cairo potrebbero essere accontentate più agevolmente. Spalletti è anche un grande estimatore di Dzeko, ma – come nel caso della Juve – solo una proposta indecente potrebbe convincere la Roma”.