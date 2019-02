L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come Luciano Spalletti potrebbe ricorrere a un 9 alternativo se nel lungo periodo non dovesse recuperare Icardi e se Lautaro Martinez dovesse iniziare a mostrare segni di stanchezza.



“Per un «nueve» alternativo, quindi, bisogna trovare altre risorse: le ha indicate lo stesso tecnico, in una conferenza stampa più tranquilla di quella del post-Abisso. «Politano e Perisic possono farlo», è stato il responso. L’azzurro, due gol in quattro giorni, è già stato provato nel finale del ritorno contro il Rapid, per 24’, quando ha dato «fiato» proprio a Lautaro. A quel punto il test non era troppo probante, ma Matteo ha risposto presente a centro area alla chiamata di Perisic, con deviazione vincente di sinistro. Poi appunto c’è Ivan: mentre la moglie e i figli sono in vacanza... a Dubai (come Wanda, ma la città è grande abbastanza) il croato è «sul pezzo» ad Appiano. In questo momento, sembra pronto a coprire ogni ruolo: fisico e senso del gol per fare la differenza in area non gli mancano”.