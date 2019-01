Quattro partite di fila fuori dalla formazione titolare, una per punizione e tre per scelta tecnica. Non è un buon momento per Radja Nainggolan, ancora lontano dalla forma migliore. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'ex centrocampista della Roma è pronto a riprendersi una maglia dal 1': Nainggolan rientrerà nell'undici di partenza domenica nella partita con il Torino o contro la Lazio in Coppa Italia.