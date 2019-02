L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, sta preparando la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, nella quale dovrà fare a meno di due pedine importanti come Skriniar e Brozovic. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, tornano titolari Borja Valero e Politano. Sarà Miranda a sostituire lo slovacco, mentre è da valutare la condizione di Keita. In avanti Lautaro Martinez insidia Mauro Icardi.