Luciano Spalletti ha scelto Lautaro al posto di Icardi ma la scelta, come scrive la Gazzetta dello Sport, non paga il tecnico toscano.



“L’allenatore riveste lcardi con la tuta da panchinaro; sceglie Martinez al via, continuando l’alternanza e non la convivenza come soluzione migliore per l’attacco. Poi però manda in campo l’ex capitano; reclama un rigore (tocco di De Maio), non arriva alla conclusione come il compagno. Il Toro potrebbe inorgoglire il tecnico già a metà primo tempo, ma a porta vuota non salta abbastanza per toccare in rete di testa. Poi Musso gli devia un tiro da fuori, ma troppe volte arriva un secondo in ritardo sui servizi all’indietro. Un rimorchio che non capisce l’attimo”.