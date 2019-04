Ultime indiscrezioni sulla probabile formazione dell'Inter, impegnata questa sera a Marassi contro il Genoa di Prandelli. Sono due i ballottaggi in essere: in difesa, sull'out sinistro tra Dalbert e Asamoah e in mediana tra Nainggolan e Joao Mario. Secondo quanto riferito da Sky Sport al momento sarebbero rispettivamente in vantaggio Asamoah e Nainggolan. Non ci dovrebbero essere sorprese per il resto della formazione, con Icardi che torna titolare affiancato in avanti da Perisic e Politano.