Dopo la conferenza stampa in vista di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti ha parlato anche a Sky Sport: "Settimana della verità? È importantissima perché ci potrebbe rimettere in carreggiata e permettere di andare a rivedere le squadre battistrada che ora abbiamo perso di vista. Di conseguenza dobbiamo fare risultati importanti per rimetterci a contatto: diamo seguito alle vittorie. Chi tifo in Juve-Napoli? Io non vado a gufare gli altri, devo lavorare bene per l'Inter. È una possibilità importante per acchiappare i nostri sogni, chiaro che guadagneremmo su chi perderà punti".



SULLA FORMAZIONE - "Secondo me non è corretto parlare di turnover, giocheranno altri ma non perché gli altri erano titolari. Giocando ogni tre giorni non ce la fai a ricaricare bene, poi con la limitazione Uefa e gli infortuni siamo corti in alcuni reparti. Quindi qualcosa cambierà, è possibile Lautaro dal primo minuto".



SU TOTTI - "Lo voglio leggere tutto il libro, ho appena finito quello di Zanetti. Ora leggerò quello di Totti, non commento gli estratti. Poi i nostri tifosi vogliono sentire parlare di Inter, vogliono vedere una reazione forte e il ghigno per recuperare il terreno perso. Al di là di qualche parolaccia scritta nel libro, penso ci siano contenuti anche per bambini".