Dietro a quest'Inter che viaggia a punteggio pieno in Champions, c'è tanto lavoro di Luciano Spalletti, che adesso cerca di isolare la squadra dai troppi complimenti che piovono dai media dopo la bella vittoria contro il PSV. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Guarda i suoi abbracciarsi a centrocampo, e poi andare sotto la curva. Guarda la gente andar via dallo stadio, con le facce che nascondono male l’invidia per questi della «quarta fascia», che sono ormai distanti sei punti. Probabilmente si gode il momento per un attimo, consapevole che sta costruendo un altro pezzo di quel ritorno «dove questo club merita». Poi però Luciano Spalletti torna dentro gli spogliatoi, pensando già alla Spal, al Milan, al Barça, perché anche la storia recente gli ha ricordato che tutto può cambiare in un attimo: «Il girone lo vedevo difficile e continuo a vederlo difficile. Le vittorie ci permettono di capire che è possibile, mentre prima veniva dipinto come impossibile. Ma quando riceviamo troppi complimenti, a me scatta l’allarme rosso. Noi dobbiamo rimanere con la voglia di metterci tutto partendo da sfavoriti. Aspettavamo queste partite da sette anni, vanno affrontate con l’amore represso dei nostri tifosi in questo lungo periodo»”.