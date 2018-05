Arrivano buone notizie dall'infermeria nerazzurra, Joao Miranda sta bene e sarà a disposiione di Spalletti per la sfida contro il Sassuolo. Il brasiliano, che per precuzione aveva saltato la sfida contro l'Udinese per un fastidio muscolare accusato durante il riscaldamento, si è allenato in gruppo e risponderà alla convocazione in occasione della sfida casalinga contro il Sassuolo.