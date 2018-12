Dopo tanta insistenza (da parte di Spalletti) è arrivato anche il turno di Ivan Perisic, che ieri sera si è seduto in panchina per lasciare spazio a Keita Baldé. Ecco cosa scrive l'edizione odierna de la Repubblica.



“C’è solo l’Inter, recita l’inno del club. Anche se a volte, nell’Inter e dell’Inter, ti giri e vedi Mauro Icardi, poi basta. C’è solo Maurito. Gli altri, quelli teoricamente al suo livello e che dovrebbero sollevare il gruppo oltre le mestizie dei comuni mortali, sono spariti lungo il cammino autunnale che ora vira sull’inverno, e che non a caso è stato assai accidentato: Perisic non l’abbiamo visto mai, infatti ieri è stato finalmente spedito in panchina a meditare”.