Nonostante un piccolo affaticamento muscolare, Luciano Spalletti è fiducioso di poter recuperare Matteo Politano per la sfida di domani contro il Torino. A spiegarlo è stato proprio il tecnico toscano in conferenza stampa.



“Ha avuto un piccolo affaticamento e quindi lo abbiamo messo in alcune esercitazioni ed escluso da altre. Quando ci sono queste situazioni non chiarissime è importante valutare giorno dopo giorno, ma siamo fiduciosi sul fatto che possa essere a disposizione, anche se magari non per 90 minuti”.