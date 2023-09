Carlos Augusto ha debuttato ieri con l'Inter in Champions League nella gara pareggiata per 1-1 dalla squadra di Simone Inzaghi contro la Real Sociedad. L'ex Monza, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, continua a sognare la convocazione con il Brasile ed è disposto ancora ad aspettare la chiamata di Fernando Diniz, ct della Seleçao. L'Italia però, che ha da poco nominato Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni di Roberto Mancini, adesso selezionatore dell'Arabia Saudita, ci prova e sta continuando a cercare di convincerlo.