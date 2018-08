Quando più di dieci giorni fa gli è stata prospettata l'idea, ha spalancato le porte. Luciano Spalletti stravede per Keita Baldé e lo prenderebbe di corsa alla sua Inter, approvata l'idea per l'ala classe '95 del Monaco che Spalletti avrebbe voluto con sé già ai tempi della Roma. Da qui è partita una trattativa in piedi, prima con Candreva (ma non c'è il via libera) e adesso anche con la pista del solo Keita in prestito con diritto di riscatto. Dialogo aperto, il senegalese è l'obiettivo nerazzurro ma non è l'unica idea di Spalletti in questi giorni. Oltre al sogno Modric, naturalmente in cima ai desideri anche dell'allenatore.



BLOCCATO VECINO - Intanto, Luciano ha bloccato la cessione di Matias Vecino almeno finché non arriverà un altro centrocampista. E non è escluso che freni su questo fronte a prescindere, perché lo ritiene importante e sa che Sarri lo vorrebbe con sé al Chelsea; al momento, l'operazione con i Blues è stata fermata. Ma è chiaro che ogni mossa dell'Inter passa da Modric, mentre Keita Baldé è un'altra delle priorità di Spalletti che non vuole assolutamente correre rischi su Perisic: deve restare e nei piani dell'Inter è intoccabile. Il piano con Luciano è delinato, ora i sogni dovranno diventare realtà. Ed è il passaggio più delicato di tutti.