L'obiettivo dell'Inter e di Luciano Spalletti è solo uno: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come i nerazzurri potrebbero agganciare la stessa quota punti dello scorso anno.



“L’obiettivo primario è la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che per l'Inter a 4 giornate dalla fine è matematicamente distante 9 punti. Mantenendo la differenza reti generale migliore rispetto a quella della Roma (al momento il vantaggio è significativo: +24 per i nerazzurri, +15 per i giallorossi), però, ai nerazzurri ne basterebbero 8. A quota 70, dunque, sarà Champions sicura o quasi. Luciano Spalletti però punta a mettere insieme almeno gli stessi punti dello scorso anno (72) per rafforzare il concetto dei progressi fatti. A quota 72 l’Inter sarebbe anche certa del terzo posto visto che l’Atalanta, pur con un en plein, al massimo potrebbe volare fino a 71”.