Bologna-Roma e Spezia-Inter sono le due sfide delle 18.30 del turno infrasettimanale di Serie A, valide per la quindicesima giornata del campionato. DI seguito gli episodi da moviola analizzati da Calciomercato.com.



INTER-SPEZIA

Arbitro: GHERSINI

Assistenti: MARCHI – MACADDINO

4° uomo: PATERNA

Var: MAZZOLENI

Avar: MONDIN



44' - Spallata di Lautaro Martinez ad Erlic. L'attaccante argentino prende posizione, ma lo fa in modo irruento per l'arbitro, che lo ammonisce tra le proteste (del Toro).





BOLOGNA-ROMA

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PAGANESSI – SCARPA

4° uomo: MERAVIGLIA

Var: IRRATI

Avar: AFFATATO



46' - Manata a Svanberg, che sembra involontaria. Pairetto richiamato dal guardalinee ammonisce il centravanti della Roma.