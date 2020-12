LE FORMAZIONI UFFICIALI

Una vittoria per distanziare di nuovo la Juve e attaccare il primato del Milan. Dopo il sofferto successo con il Napoli ltorna in campo a San Siro, contro lo. Fischio d'inizio alle ore 15 per una gara da non sbagliare per la squadra di, che da fine novembre ha solo vinto in campionato. Per l'occasione il tecnico nerazzurro ritrova, che però si siederà almeno inizialmente in panchina. Torna dal 1' minutosulla destra, centrocampo muscolare conIn attacco il tandem. I liguri, sedicesimi e senza successi nelle ultime cinque, hanno pareggiato l'ultima con il Bologna in modo rocambolesco.Il più recente incontro tra Inter e Spezia risale all’agosto 1989, un successo 1-0 per i nerazzurri firmato da Jürgennel primo turno di Coppa Italia. Come ricordato da Opta,(poi tre pareggi e un solo ko con il Parma nel 2018). Sei delle ultime sette squadre che hanno giocato la loro prima trasferta in assoluto in serie A al Meazza contro l’Inter hanno perso; l’unica eccezione nel parziale è rappresentata dal(1-1 nel gennaio 2016). Questa è solo la nona stagione nella sua storia in cui l’Inter riesce a raggiungere 30 reti in campionato nelle prime 12 partite disputate (prima di questa l’ultima risaliva al 1960/61).è uno dei tre giocatori andati in doppia cifra di gol in tutte le ultime nove stagioni nei cinque maggiori campionati europei conLa prossima per il belga sarà la 300ª presenza nei cinque maggiori campionati europei. Dal suo esordio con il Chelsea nel 2011/12 ha segnato a 42 squadre differenti (un totale di 146 gol) – meno solo di(48) nel periodo contando Premier League e serie A.: tra i giocatori con almeno sei centri all’attivo nella serie A in corso, è il più giovane (classe 1996).Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.: Provedel; Vignali, Terzi, Mora, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Gyasi, Nzola, Ismajli.