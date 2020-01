Leonardo Spinazzola è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il 26enne terzino italiano, in arrivo dalla Roma, è atterrato poco fa a Linate assieme al suo agente Davide Lippi. Nessuna dichiarazione, qualche soriso e il più classico: "Parlo dopo". Spinazzola, che ora sosterrà le visite di rito per poi trasferirsi in sede per mettere tutto nero su bianco, firmerà un triennale da 2,7 milioni. Arriva in nerazzurro in cambio di Politano, entrambi valutati 28 milioni di euro.