Steven Zhang rilancia il progetto per mantenere la promessa di riportare in cima l'Inter. Per accontentare Conte e colmare il gap con la Juve sul mercato, sono in arrivo nuovi calciatori già 'vincenti' (come furono Barzagli e Pirlo in bianconero) e giovani di talento.



In questa ottica sono già partiti i contatti per Castrovilli della Fiorentina. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono in pole position su Juve, Napoli, Roma e Borussia Dortmund: si parte da 40 milioni, c'è l'ok di Conte.



Entro il 2020 l’Inter sceglierà il suo nuovo main sponsor, assai probabile arrivi dalla Cina, l’idea è una cifra annua da 25-30 milioni a stagione. Occhio al legame di Milano con la moda: immaginare che i nerazzurri leghino il proprio brand a quelli del lusso nell’abbigliamento non è ipotesi lontana dalla realtà.