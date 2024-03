Inter, spunta la pista Raspadori

L’Inter sta sondando il mercato delle punte, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra le piste valutate dalla squadra mercato nerazzurra c’è anche Giacomo Raspadori, centravanti del Napoli. Il primo ostacolo per l’attaccante della Nazionale è Aurelio De Laurentiis, mai propenso a cedere alle società rivali e scottato dal caso Zielinski.



L’Inter ha pensato a Raspadori perché può essere l’ideale vice di Lautaro Martinez, grazie alla sua capacità di giocare da prima come da seconda punta, al fianco di un altro centravanti. La valutazione dei partenopei si avvicina ai 40 milioni di euro. Il possibile sacrificato sul mercato può essere Denzel Dumfries, viste le difficoltà nel rinnovo di contratto.