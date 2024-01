Inter, spunta Simeone per l'attacco

Il mercato di gennaio ha regalato all'Inter Tajon Buchanan per sostituire l'infortunato Juan Cuadrado, ma potrebbe non essere l'unico colpo invernale. I nerazzurri non chiudono del tutto la porta a un ulteriore rinforzo in attacco, a patto però di perfezionare l'uscita di Alexis Sanchez. Diversi i nomi accostati alla società di viale della Liberazione, ne emerge uno nuovo.



Secondo quanto riferito da Rai Sport, Marotta e Ausilio pensano a Giovanni Simeone. Il Cholito non trovava grande spazio con Garcia e meno ne trova con Mazzarri: dall'inizio della stagione 2 gol in 20 presenze complessive, di cui solo 4 da titolare. Per questo l'ex Fiorentina valuta l'addio al Napoli a gennaio, con l'Inter che emerge come nuova pista.