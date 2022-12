La Repubblica fa il punto sui possibili nomi in caso di addio all’Inter da parte di Skriniar: “La dirigenza nerazzurra, per non farsi trovare impreparata, lavora su più alternative (visto che a giugno probabilmente lasceranno anche de Vrij e D’Ambrosio). Smalling, anche lui a parametro zero, Scalvini - l’Atalanta chiede 30 milioni - e Koulibaly i nomi sul taccuino della società, ma non sono gli unici profili seguiti: Castello Lukeba - Lione, classe 2002, valutazione 15 milioni - e Becao dell’Udinese piacciono molto a Simone Inzaghi. Soprattutto il brasiliano, che può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro”.