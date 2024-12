Inter, spuntano le prime immagini della maglia per il 2025/2026

Il portale specializzato Footy Headlines ha infatti diffuso in anteprima quello che dovrebbe essere il concept della tradizionale divisa nerazzurre, che saranno realizzate anche in questo caso da Nike.Confermato il ritorno delle strisce verticali nerazzurre, senza variazioni sul tema, come le strisce alternate del 2019/2020, lo zig-zag della stagione 2020/2021 o la doppia tonalità di blu del 2021/2022.