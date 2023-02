Il vecchio adagio è lì e non c'è nulla che impedisca a Simonedi farlo suo: s. Questa, per lo meno, è l'idea che si sta facendo spazio nella testa dell'allenatore piacentino a due giorni dall'importantissimo, che giunge a un anno da quello che nel 2021-22 è costato, col senno di poi, lo scudetto. E' il derby che misurerà la temperatura del pubblico di San Siro nei confronti di Milan, destinato a lasciare a zero in estate in direzione Parigi, ma anche a giocare la stracittadina dal 1' contro Giroud e compagni.Per il resto, ad oggi sono in vantaggio gli stessi interpreti che hanno schiantato il Milan in Supercoppa:con lo slovacco davanti apiù di Dumfries a destra, Dimarco a sinistra eda mezzali, conin cabina di regia nonostante il rientro in gruppo di Brozovic dopo l'infortunio. In attacco,avanti su Lukaku.: Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Džeko, Lautaro.