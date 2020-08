In vista della prossima sfida di Europa League, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ripartirà dalla formazione che ha fatto bene contro Atalanta e Getafe. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Un giorno di riposo dopo la prima trasferta vincente in Germania e da oggi di nuovo insieme e con la testa solo sull’Europa League. Come ha chiesto la società e come vuole Antonio Conte. Che difficilmente cambierà assetto nella sfida di lunedì contro il Bayer Leverkusen. Cinque partita di fila senza prendere gol dimostrano che l’attenzione dei nerazzurri è massima, che tutto sta funzionando con precisione. La squadra che ha battuto il Getafe è nata a Bergamo una settimana fa: quel 3-5-2 che ha macinato campo (e ruggito) più della macchina da corsa Atalanta è servito a far vedere una delle migliori Inter della stagione. Ecco perché l’allenatore ripartirà da là, con solo un paio di dubbi all’interno di una formazione di titolarissimi”.