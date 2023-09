Il Milan si è preso la testa della classifica nella serata di ieri, sconfiggendo la Roma per 2-1, mentre il Napoli non ha centrato il successo venendo battuto dalla Lazio di Sarri che muove la sua graduatoria. Tocca quindi all’Inter tenere il passo dei rossoneri, con la formazione di Simone Inzaghi che se la vedrà a San Siro contro la Fiorentina, alle ore 18.30. Il club meneghino si è dimostrato in perfetta condizione, convincendo nei primi due incontri stagionali contro Monza e Cagliari (entrambi vinti per 2-0).



SQUADRA CHE VINCE – E squadra che vince, non si cambia, direbbe un detto. Il tecnico nerazzurro, visti i già ben oleati ingranaggi messi in luce dai suoi uomini, vuole confermare in blocco la formazione vittoriosa in Sardegna. Sommer (2 clean sheet in 2 partite in Serie A) difenderà i pali della porta dell’Inter, coadiuvato da Darmian, De Vrij e Bastoni, con il nuovo acquisto Pavard che si accomoderà in panchina. Calhanoglu sarà il regista, mentre al suo fianco agiranno da mezzale Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce spazio a Dumfries e Dimarco, mentre il tandem d’attacco sarà formato da Lautaro e Thuram – quest’ultimo in vantaggio per una maglia da titolare su Arnautovic, nell’unico ballottaggio nei pensieri di Inzaghi -.