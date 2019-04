Dopo il pareggio di ieri pomeriggio con l’Atalanta, l’Inter ha ripreso gli allenamenti in vista del posticipo di domenica prossima che la vedrà opposta al Frosinone. La squadra è stata suddivisa in due gruppi: chi ha giocato ieri ha effettuato un lavoro di scarico, il resto della squadra si è diviso tra palestra e lavoro aerobico in campo. Hanno concluso la sessione due partitelle a campo ridotto. La buona notizia per Luciano Spalletti è che alla seduta odierna hanno partecipato, seppur parzialmente, anche Lautaro Martinez e Stefan de Vrij.