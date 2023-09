L’Inter procede spedita verso la sempre più probabile ipotesi di costruire un nuovo impianto casalingo a Rozzano. La società nerazzurra ha firmato un diritto d’esclusiva sull’area fino al 30 aprile 2024, come confermato anche dalle parole dello stesso amministratore delegato dell'area corporate della società di Viale della Liberazione, Alessandro Antonello, a Sky Sport. Ma ora arrivano nuove, anche se brevi, riflessioni su questa sempre più concreta opzione.



PARLA IL SINDACO – Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, ha espresso la sua opinione in merito alla costruzione del nuovo stadio, a SportMediaset: "Per la città di Rozzano si sta presentando questa enorme opportunità, posso solo dire che l'Interesse dell'Inter è serio e concreto".