Dopo aver schierato l'inedita coppiatitolare a Lugano,. Anzi, il nazionale belga del Manchester United potrebbe sfidare i nerazzurri sabato a Singapore per l'International Champions Cup. Serve l'ok di Suning per dare l'assalto a Lukaku senza prima vendere Icardi. Sempre secondo il Corriere dello Sport, una pista alternativa porta al colombianodell'Atalanta.Intanto, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, alla squadra in partenza per l'Asia sarà aggregato George. L'attaccante romeno è tornato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte del Palermo (causa fallimento). Ai tempi della Primavera nerazzurra faceva coppia conche, reduce dal prestito al Padova, ieri ha segnato un gran gol di sinistro al volo in mezzarovesciata durante l'allenamento della Sampdoria.