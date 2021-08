Beppe Marotta ha stanato Claudio Lotito e portato all'Inter Joaquin Correa, ma l'amministratore delegato nerazzurro stava lavorando anche su un'altra pista. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“È circolato quello di Belotti, per la verità anche (anzi, soprattutto) una maniera della società nerazzurra per stanare Lotito e avvicinarlo alla fatidica quota dei 30 milioni. Che poi, per la verità, l’Inter si era tenuta anche un’opzione nascosta, ovvero la possibilità di prendere in prestito dal Chelsea Timo Werner. Ma a fronte di tutte le alternative, Inzaghi ha sempre messo in prima fila il Tucu”.