che non mi amano e accolto con gli scongiuri dai partenopei agnostici, sempre pronti a difendersi dalla gufata anziché farsi spingere dalla profezia propiziatoria.Quando poi - è cronaca di un mese e mezzo fa - il Napoli, oltre ad pagare per una cospicua quantità di infortunati, ha dovuto affrontare gli impegni di campionato e Coppa Italia senza i convocati per la Coppa d’Africa, tra cui spiccavano Koulibaly e Anguissa, lo scetticismo è diventato generale e i dileggi, nei miei confronti, si sono sprecati. In particolare dopo le sconfitte interne con Empoli, Spezia e Fiorentina (in Coppa).. Perciò anche a Sky, dove ospitano le mie opinioni, ho insistito sulla linea:, cioè un allenatore che, a quasi 63 anni, non ha ancora vinto uno scudetto in Italia (ma ne ha vinti due in Russia) e possiede motivazioni così profonde da pareggiare la sua scienza calcistica.Ora che siamo giunti a ridosso dello scontro diretto, con l’Inter solo un punto più su del Napoli, pur avendo una partita in meno, mi chiedo dove fossero tutti quelli che vedevano la squadra partenopea in lizza, al massimo, per il quarto posto., come fece all’inizio. Solo così, infatti, si garantirebbe quasi sicuramente lo scudetto.. Aver perso il derby è scarsamente rilevante (ha concesso cinque minuti di black out al Milan pur dominandolo). Se è vero - com’è vero - che l’incipit di partita è stato furente e i nerazzurri avrebbero potuto segnare non uno, ma almeno tre gol, è altrettanto vero che dopo hanno rifiatato, lasciando campo all’avversario., prima di essere messa fuori combattimento dal gol di Sanchez. Naturalmente sono dettagli che chi guarda al risultato non coglie o lo fa solo in parte., fresco campione d’Africa, pieno di entusiasmo e di voglia di giocare. Tuttavia Spalletti ha detto di non avere ancora deciso se schierarlo o meno (lo farà poche ore prima della partita) anche perché la coppia costituita daha contribuito a rendere il reparto quasi del tutto impenetrabile., nonostante qualche acciacco, saranno i centrali di centrocampo, con Anguissa inizialmente in panchina. Tutto confermato davanti con, supportato da, chiamato a replicare quanto di ottimo fatto a Venezia.Naturalmente anche Simone Inzaghi sembra nutrire, almeno apparentemente, alcuni dubbi di formazione. Uno riguarda la sostituzione di(traio sceglierei il primo), l’altro la definizione dell’attacco:è in forma araldica, avrebbe scritto Vladimiro Caminiti, grande cantore di Tuttosport, e dunque non si tocca., perciò giocherà a discapito dell’argentino.: sia perché la linea è folta e qualitativa, sia perché calciatori universali comenon sono da tutti.Il pronostico, questa volta, è arduo.. Va presa al volo con una partita totale, senza tatticismi e senza risparmio. Vorrebbe dire essere in testa. Probabilmente non da soli (ci sarà anche il Milan) e non definitivamente (l’Inter deve recuperare a Bologna). Ma la fiducia andrebbe a mille.