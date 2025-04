Inter, stanca e spremuta: ma in Europa c'è chi corre di più. Il problema è soprattutto mentale

Una squadra sulle gambe, nel momento decisivo della stagione.. Dopo il ko contro i rossoneri Simone Inzaghi ha riconosciuto il momento, chiedendo però una reazione ("Ora dobbiamo andare avanti, la stanchezza fisica e mentale c’è ma dobbiamo essere più forti di questo, siamo l’Inter"), che contro la truppa di Ranieri non è arrivata. L'Inter è entrata in un vortice di smarrimento e confusione e all'orizzonte c'è il Barcellona, una partita da non sbagliare per continuare a coltivare il sogno Champions.

La stanchezza c'è, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport se si ragiona in ottica europea,. Sempre tenendo in considerazione le quattro più belle di questa edizione di Champions, nessun giocatore nerazzurro è tra le prime posizioni per minuti giocati. Sommer, un portiere, è solo il sesto, davanti a lui ci sono quattro uomini di movimento (Koundé, Pedri, Raphinha e Saliba).

Di fatto chi ha corso più dell'Inter lo ha fatto in maniera migliore. Il Barcellona, che sabato sera ha giocato e vinto ai supplementari la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, è apparso in condizioni nettamente superiori dal punto di vista atletico. In questo momento delicato bisogna raccogliere le energie e rimaste e soprattutto gestirle. Perché Scudetto e Champions sono ancora alla portata, perché il Doblete è ancora realtà.