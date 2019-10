L'Inter spreca una ghiotta occasione per sorpassare la Juventus e raggiungere il primo posto in classifica. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che spiega come il pareggio sia frutto della stanchezza e di qualche errore difensivo.



“Occasione persa, fallito il sorpasso alla Juve capolista, ma vista come è andata, e detto che il 2-2 di Lukaku convalidato via Var ha creato un lascito di perplessità, si può dire che l’Inter l’abbia scampata e che il punto soffrissimo contro il Parma sia un punto guadagnato. Poteva andare peggio: il pregresso dell’Inter, vorremmo dire il suo subconscio, racconta come partite del genere di solito vengano perse. Un pareggio più che altro frutto di una reazione nervosa, e figlio delle fatiche di Champions e dei disequilibri difensivi”.