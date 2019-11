Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di AlJazeeraBalkans, commentando: "L'Inter ha un grande allenatore, ma in Champions è in un girone difficile. Dortmund e Barcellona sono le favorite, è un peccato aver perso in Germania. Sono ancora ottimista, può arrivare seconda".



SULLO SCUDETTO - "Spero lo vinca, ma ha un duro futuro davanti. Entrambi i club vogliono far bene, sarà difficile tenere il passo. Sono ottimista, l'Inter deve mostrare una qualità invidiabile nel gioco".