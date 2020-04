Dejan Stankovic, ex centrocampista di Inter e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del triplete ottenuto dai nerazzurri nella stagione 2009/2010: "Lazio '99 o Inter 2010? Sono due date differenti. C'è quasi un decennio, ogni anno il calcio cambia. Sono state due squadre toste: nell'era di Cragnotti abbiamo vinto anche poco, abbiamo vinto uno scudetto e una Coppa delle Coppe, ma potevamo fare meglio. Con l'Inter abbiamo fatto la storia. Nel tempo vedo cosa abbiamo fatto. Attualmente la Juventus ha investito tanto e non è riuscita a ripetere una cosa del genere. Vincere il triplete? Rimane nella storia".