L’Inter deve ancora fare un bel passo in avanti verso la completa maturità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il Sassuolo di De Zerbi avrebbe meritato il successo al Meazza.



“Lo sapeva bene, Luciano Spalletti, che il primo ostacolo dell’anno sarebbe stato molto duro. «Siamo ambiziosi ma dobbiamo essere quasi al massimo delle nostre opportunità, contro il Sassuolo e fino alla fine, se vogliamo mantenere la nostra posizione in classifica», aveva detto venerdì ad Appiano. E il pareggio davanti ai bambini di San Siro, primo di sempre con il Sassuolo e primo zero a zero nerazzurro dopo 25 partite, dimostra che l’Inter deve ancora fare un bel passo in avanti verso la completa maturità. Senza contare che ai punti De Zerbi avrebbe meritato di più, rischiando di allungare la serie di vittorie di fila contro l’Inter a cinque”.