Cristian, vice allenatore dell', secondo di Antonio, commenta a Sky Sport la partita persa dai nerazzurri 3-2 contro la: "Noi siamo andati avanti con i nostri festeggiamenti, abbiamo cercato di portare in campo la nostra serenità e la nostra voglia di vincere"."La squadra ha fatto quel che doveva a prescindere dagli episodi. Non sta a noi commentarli, sono evidenti ed è inutile commentarli. A noi rimane la gioia di aver vinto lo scudetto, abbiamo cercato di vincere la partita, gli episodi poi si commentano da soli. Quali episodi in particolare?Noi abbiamo provato a confermare sul campo di essere la squadra più forte, poteva andare sicuramente meglio oggi"."I miglioramenti e i margini ci sono sempre, dobbiamo andare a cercarli comunque. Già dall’anno corso si era vista una base forte, quest’anno abbiamo vinto lo Scudetto. In futuro dovremo migliorare nell’approccio alle grandi gare e soprattutto in quelle europee. Quest’anno abbiamo creato tante occasioni da gol, ma non riuscivamo a concretizzarle nel miglior modo. Sicuramente dal punto di vista qualitativo abbiamo margini di miglioramento. Giocare partite di alto livello aiuta a crescere in sicurezza in alcune gare che non sono uguali alle altre"."Come guardo la prossima stagione? Con serenità. Ci stiamo godendo appieno questo momento, abbiamo ancora una settimana per onorare il campionato e dimostrare di essere i più forti con grande mentalità, anche oggi lo abbiamo distato".- "È un attaccante che sicuramente ricorda Aguero, ha tantissimi margini di miglioramento, è cresciuto molto e ha lavorato tanto, si dedica molto anche al lavoro sporco per aiutare la squadra e non è facile trovarlo in un attaccante con le sue caratteristiche. Siamo molto contenti di lui, se dovessimo ascoltare i rumours di mercato tutti i giorni dovremmo metterci il ghiaccio in testa. Penso che l’Inter se lo voglia tenere molto stretto".