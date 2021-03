A margine della partita contro il Torino, l'allenatore in seconda dell'Inter, Cristian Stellini, ha parlato ai microfoni di Sky.“Sono vittorie molto importanti, queste partite non sono semplici da giocare perché i tre punti erano importanti anche per il Torino, che ci ha aspettati. Servono grandi giocate per sbloccarle, come quella del secondo gol”.“Certamente l’ingresso di Sanchez ed Eriksen ha cambiato la partita e lo sapevamo. Ci aspettavamo proprio da loro due il cambio di marcia e ci avevamo lavorato in settimana usandoli come arma in più”.“Christian ha svoltato nell’essere decisivo nelle nostre partite. All’inizio doveva abituarsi a un calcio differente, molto tattico, che non ti consente errori. Lui si è adattato bene al campionato e al sistema di gioco che gli proponiamo”.Loro hanno tante frecce al proprio arco. Sono fisici, veloci, bravi in area. Uno completa l’altro. Lukaku è punto di riferimento continuo e Lautaro è più mobile. Inoltre si sacrificano nell’aiutare la squadra in fase difensiva. Sono molto disponibili anche in allenamento”.“Interviene sempre, non esistono pause. È la nostra guida e la nostra forza, deve essere così. Ci aspettavamo questa partita fosse complessa e alla fine ha fatto i complimenti ai ragazzi, spiegando che ci saranno altre partite così”.“Il nostro è un rapporto costante, ma non mi piace parlare del mio rapporto, piuttosto parlerei di quello di tutto lo staff. Io rappresento uno staff e ci sono tanti collaboratori come me che comunicano costantemente con il mister. Lavoriamo per supportare le sue idee, il lavoro è tanto e ci mettiamo grande impegno”.