Il presidente dell'Inter Steven Zhang affida a una nota ufficiale il suo pensiero in vista della finale: "FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a seguire la finale di Europa League Siviglia-Inter rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza dell’evento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questa serata speciale. A tutti i tifosi dell'Inter nel mondo, stasera è un momento importantissimo. Ci divertiremo durante la partita, ma allo stesso tempo state al sicuro".