In gol nella prima in Serie A, all'esordio con l'Inter, contro il Lecce: tap in vincente e stadio ai suoi piedi. Romelu Lukaku si è presentato alla grande al pubblico nerazzurro, zittendo anche chi lo criticava per il peso: si vociferava che allo United fosse arrivato a pesare anche 104 chili.



Come riporta il Daily Mail, Antonio Conte ha messo comunque a dieta il gigante belga, controllandone l'alimentazione: stop ai fritti, alla mozzarella e agli alcolici; avanti con verdure, tacchino, pollo e bresaola.