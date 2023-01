Perno centrale prima di Spalletti e poi di Conte, il centrocampista croato è stato a lungo il motore e il cervello della squadra nerazzurra. Quando proprio doveva privarsi di lui, Conte preferiva schierare al suo posto Barella. Scelta inizialmente condivisa anche da Inzaghi, che nel corso della passata stagione ha fatto un paio di esperimenti prima di individuare in Calhanoglu il naturale sostituto di Brozovic in regia.Ma se l’anno scorso l’assenza di Brozovic è stata quasi una novità assoluta, quest’anno si può dire che sta diventando, per l’Inter, un’antipatica abitudine. Giunti al giro di boa della stagione. Il suo contributo alla causa è stato quasi nullo anche in Champions.nel 3-1 di Udine, dove risultò tra i peggiori in campo. In campionato si rivede 5 partite dopo, il 29 ottobre a Torino, ma per 9 minuti. Poi Bologna e Atalanta, due match in cui mette insieme 39 minuti totali prima del nuovo infortunio accusato in nazionale.Ad affliggerlo è sempre il dolore al polpaccio, che fatica a sparire. Sembrava potesse rientrare prima, ma ad un certo punto, ad Appiano, hanno dovuto cambiare strategia sul lavoro di recupero. Brozovic non sarà presente neanche contro la Cremonese, ma, che dovrebbe certificare finalmente il suo completo recupero. Una buona notizia per l’Inter e per Simone Inzaghi, che nell’ultimo mese ha chiesto molto ai suoi centrocampisti.